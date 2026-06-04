El Poder Judicial realizará este 4 de junio la audiencia de control de acusación contra Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú e investigado por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo relacionado con el financiamiento de campañas políticas.

Antes de decidir si el caso avanza a juicio oral, el juez Adolfo Farfán deberá resolver un pedido de nulidad presentado por la defensa. La audiencia fue reprogramada para las 3:30 p.m., luego de que el magistrado dispusiera evaluar previamente dicho recurso.

Durante la sesión anterior, la defensa argumentó que existe una confusión respecto a la situación jurídica de algunos investigados, entre ellos William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial, tras una resolución superior que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción en otro extremo del proceso.

No obstante, el Ministerio Público aclaró que el requerimiento de sobreseimiento solo alcanza a otros investigados señalados como presuntos cómplices y no a Roberto Sánchez ni a su hermano. El juez precisó que el proceso comprende a seis investigados: cuatro con acusación vigente y dos con sobreseimiento.

La investigación fiscal se centra en presuntas irregularidades en la declaración de aportes, ingresos y gastos de campaña presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).