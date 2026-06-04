A pocos días de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), indicó que dicha institución tiene la obligación moral y ética de sacar adelante la segunda vuelta que definirá el candidato o candidata que ocupará el sillón presidencial.

“Este domingo 7 tenemos la obligación moral, legal y ética de poder sacar adelante esta segunda vuelta electoral con estos dos candidatos que se presentan, para tal motivo nos hemos preparando en ONPE, después de todo lo sucedido (en la primera vuelta)”, dijo.

Durante una reunión informativa con observadores internacionales, Bernardo Pachas expresó su confianza en que la jornada electoral, en la que participarán más de 27 millones de electores en el Perú y el extranjero, se desarrolle de manera pacífica y democrática, destacando el trabajo de preparación realizado por la ONPE tras las dificultades registradas en la primera vuelta.

El funcionario informó que se habilitarán 10,536 locales de votación y se instalarán 92,766 mesas de sufragio, tanto en territorio nacional como en el exterior. Asimismo, señaló que más de 161 mil electores fueron reasignados debido a cambios en algunos locales de votación por factores logísticos y climáticos.

Pachas también indicó que se imprimieron 28 millones de cédulas electorales y que el material ya fue distribuido a nivel nacional e internacional.

Finalmente, precisó que, tras coordinaciones con las organizaciones políticas participantes, se acordó permitir únicamente la toma de fotografías durante el escrutinio, sin registrar imágenes de los miembros de mesa ni realizar transmisiones en vivo.