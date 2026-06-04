El Poder Ejecutivo evalúa una sexta solicitud de indulto presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, informó que la Comisión de Gracias Presidenciales realiza el análisis técnico correspondiente para determinar la viabilidad del pedido.

Según precisó el titular del sector, la solicitud fue remitida desde Palacio de Gobierno el pasado 19 de mayo y posteriormente derivada al Ministerio de Justicia para su evaluación conforme a los procedimientos establecidos.

Jiménez recordó que anteriormente se presentaron cinco solicitudes similares. Cuatro de ellas fueron rechazadas por incumplir requisitos formales y una quinta fue declarada inadmisible tras la apertura de un expediente.

El ministro subrayó que la decisión final sobre un eventual indulto corresponde exclusivamente al presidente de la República y aseguró que cualquier pronunciamiento se realizará respetando estrictamente el marco legal vigente.

Asimismo, señaló que Castillo afronta otras investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción.