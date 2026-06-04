La Cancillería informó que el 100 % del material electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales del próximo 7 de junio ya fue distribuido en las 119 oficinas consulares y se encuentra en proceso de traslado hacia los 219 locales de votación habilitados en el extranjero.

El despliegue incluyó envíos a destinos de difícil acceso como China, Rusia, Cuba, Sudáfrica y Colombia.

En entrevista a Canal N, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Antonio Bravo Carranza, señaló que se adoptaron medidas para agilizar la atención de los electores y evitar las largas filas registradas durante la primera vuelta. Entre ellas destacan la habilitación de nuevos locales de votación en Santiago de Chile y la ampliación de espacios electorales en ciudades como Miami y algunas localidades de China.

Respecto a los recientes cambios de embajadores, el funcionario aseguró que estos no afectan el desarrollo del proceso electoral, ya que los consulados cuentan con autonomía operativa y presupuestal. Asimismo, afirmó que los recursos destinados a las elecciones son intangibles y están garantizados.

Pedro Bravo también hizo un llamado a los peruanos residentes en Estados Unidos a participar en la jornada electoral, descartando posibles operativos migratorios durante la votación. Indicó que existen garantías para ejercer el derecho al sufragio y que en la primera vuelta no se reportaron incidentes relacionados con autoridades migratorias.

Finalmente, informó que los cuatro ciudadanos peruanos trasladados a la República Democrática del Congo por autoridades migratorias estadounidenses ya retornaron al país tras gestiones coordinadas entre diversas entidades nacionales e internacionales. Los connacionales llegaron al Perú y pudieron reencontrarse con sus familias luego de cumplir los controles respectivos.