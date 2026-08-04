La orquesta La Bella Luz informó la separación inmediata e indefinida de su director musical, César Sánchez Chavesta, luego de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos durante un ensayo. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en redes sociales y se conoce mientras el Ministerio Público realiza diligencias para esclarecer los hechos.

La orquesta rechazó cualquier acto de violencia, acoso o conducta que vulnere la dignidad de las personas. Además, expresó su solidaridad con la intérprete y señaló que brindará las facilidades necesarias a las autoridades encargadas de la investigación.

Como parte de las medidas adoptadas, la agrupación dispuso que César Sánchez Chavesta deje de ejercer sus funciones de manera indefinida mientras continúan las investigaciones. El documento también señala que la organización afronta esta situación con “profunda responsabilidad” y reafirma su compromiso de mantener un espacio de trabajo seguro.





¿Qué denunció Naldy Saldaña?

La postura difundida por La Bella Luz habría sido opuesta de lo manifestado previamente por la cantante en el programa Magaly TV La Firme. Según su testimonio, cuando informó lo sucedido a los propietarios de la agrupación no encontró el respaldo que esperaba.

La Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho abrió una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta. Como parte de las primeras actuaciones, dispuso medidas de protección para la denunciante y ordenó recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad vinculadas al caso.

La denuncia motivó pronunciamientos de agrupaciones de cumbia y colectivos artísticos que expresaron su respaldo a la cantante. También solicitaron la implementación de protocolos para prevenir y atender situaciones de violencia en los espacios laborales del sector musical.