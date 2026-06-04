El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró aptas a 74 organizaciones políticas para presentar candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), tras haber superado el umbral electoral establecido en las elecciones primarias.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 1252-2026-JNE, publicada en el boletín del diario El Peruano.

Asimismo, la norma precisa que los movimientos regionales Pasco Joven y Progresista de Apurímac no alcanzaron el umbral requerido, por lo que quedaron impedidos de participar en la presentación de candidaturas.

La resolución también fue puesta en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como de los personeros y representantes de las organizaciones políticas participantes. Además, se dispuso su publicación en el portal institucional del JNE.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.