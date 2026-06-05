Luego de convertirse en la más reciente eliminada de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón reapareció este jueves 4 de junio en el set del reality para comentar su experiencia en la competencia. Durante su intervención, la influencer se dirigió a sus seguidores y les pidió tranquilidad, asegurando que, pese a haber abandonado el programa, se siente satisfecha con su desempeño y considera que salió con la frente en alto.

La hija de Melissa Klug señaló que en este tipo de competencias no siempre se gana, aunque aseguró sentirse una ganadora por todo lo vivido durante su participación. Además, destacó el respaldo que recibió de los televidentes, quienes continuaron mostrándole su apoyo y cariño incluso después de su salida del reality de convivencia.

“ Soy una ganadora, yo me doy por ganadora, por ustedes, porque las he ganado a ustedes, eso he ganado. No siempre se gana en los juegos y yo me llevo la mejor experiencia de ‘La Granja vip’ que fue Guayra y Valiente, y me llevo a todas ustedes”, expresó.

Lobatón afirmó que su eliminación no ha afectado su ánimo, por lo que pidió a sus seguidores no preocuparse ni sentirse desanimados por su salida del reality.

“ Sé que varias fueron al hotel, lloraron. Estoy feliz chicas, estoy agradecida con ustedes, tengo el corazón contentísimo con todo el amor que he recibido afuera ”, concluyó.

Renato Rossini Jr. sobre Samahara Lobatón: “Me atrae, es cierto”

En la entrevista realizada tras su salida de ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. admitió que Samahara Lobatón le llama la atención físicamente. Además, el exchico reality se mostró directo y dijo de todo luego de ser eliminado del reality de convivencia.

Luego de ser visto durmiendo junto a la hija de Melissa Klug, Renato Rossini Jr. admitió que existe una atracción hacia ella. No obstante, dejó en claro que no contempla iniciar una relación sentimental.

“Las cosas como son. Samahara me parece una chica atractiva, que me atrae, es cierto, porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos, pero eso no significa que vayamos a tener algún tipo de relación ni nada por el estilo”, manifestó.

Renato afirmó que Samahara es únicamente su amiga. “Ahí queda. Tiene un vínculo con esta persona (Youna), pero hasta ahí nomás, ya. Listo”, señaló durante una entrevista con Ric La Torre. Además, expresó su deseo de que el barbero deje atrás su molestia para que ambos puedan retomar su relación sentimental.

Luego de ver a Samahara durmiendo junto a Renato, Youna decidió terminar su relación con la influencer, dejando atrás incluso la posibilidad de llegar al altar en un futuro cercano.

“Yo no merezco ser burla. Lastimosamente, están haciendo que la gente se burle de mí, porque siempre la he estado apoyando y en todo eso hay un límite y no me gusta la manera en que me estoy sintiendo. Es por eso que hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara. Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando en ‘La Granja’, pero sus acciones no me gustan para nada. Ellos pueden decidir lo que quieran. Hay gente a la que le gusta la complicidad entre ellos, que quiere verlos besando”, indicó el barbero días atrás.