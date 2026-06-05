John Kelvin volvió a aparecer públicamente después de que se conociera la sentencia de 4 años y 1 día de pena privativa de la libertad en su contra por agresión física y psicológica contra Dalia Durán. En medio de la repercusión del fallo judicial, el cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso y compartir un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el cantante admitió que enfrenta un proceso judicial vinculado a la cubana. No obstante, sostuvo que parte de la información que circula públicamente no se ajusta por completo a la realidad de su situación legal y señaló que serán sus representantes legales quienes ofrecerán mayores precisiones sobre el caso en los próximos días.

El exintegrante de Grupo 5 señaló que optó por dirigirse públicamente a sus seguidores tras recibir numerosos mensajes de preocupación por parte de familiares, amigos y personas que siguen su carrera. También expresó su desacuerdo con algunas de las versiones que se han difundido en redes sociales y distintos medios, al considerar que no reflejan con precisión lo que viene ocurriendo.

“ El motivo de este video es que me han llegado muchos mensajes por las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp, donde se está filtrando una información errónea, una información que está vendiendo humo en las redes sociales y ha preocupado a muchas personas. Desde ya les agradezco a quienes están preocupadas por mí. Decirles que me encuentro muy bien ”, expresó.

Durante su mensaje, el cantante precisó que serán sus abogados quienes se encarguen de explicar los aspectos legales del proceso que enfrenta. Además, manifestó su extrañeza por la forma en que el caso ha sido difundido en algunos medios de comunicación y redes sociales.

“ De verdad, me sorprende esta noticia. Todo lo que corresponde a temas legales, mis abogados van a salir a dar declaraciones al respecto ”, indicó.

El intérprete aprovechó su pronunciamiento para referirse a su agenda profesional. En ese sentido, aseguró que continuará cumpliendo con los compromisos artísticos que ya tiene pactados y que sus presentaciones programadas para los próximos meses se desarrollarán con normalidad.

“ Los contratos que tengo de esta fecha en adelante son contratos que voy a cumplir. Quiero que estén tranquilos. Así que el público que ha comprado sus entradas en el extranjero o para eventos privados o corporativos que tengo, esté tranquilo, porque John Kelvin va a subir al escenario a cantar ”, aseguró.

Posteriormente, John Kelvin reafirmó que cualquier información relacionada con el proceso judicial será atendida por su equipo legal. En esa misma línea, expresó su agradecimiento a las personas que le hicieron llegar mensajes de apoyo y solidaridad tras conocerse la resolución, destacando el respaldo recibido durante los últimos días.

“Si bien es cierto que estoy con temas legales, eso les corresponde a mis abogados. Ellos van a aclarar el tema en el ámbito legal. Yo me dedico netamente al tema musical; soy cantante, compositor, productor y cantautor. Amo la música, amo a mi público y gracias a todas las personas que han estado preocupadas por mí”, finalizó.