Magaly Medina negó contar con material comprometedor de Christian Domínguez que afecte su matrimonio con Karla Tarazona, tal como el periodista John Cano dejó entrever en su programa de streaming.

Previamente, el conductor señaló que la ‘Urraca’ “le va a dar el pastel que Karla estaba esperando”, en alusión a un supuesto informe de su programa que “encendería la pradera”, aunque sin precisar de qué se trataría.

Sin embargo, por la noche, durante la emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, Medina negó tener un ‘ampay’ del artista y descartó, además, haber planeado emitirlo el mismo día de su matrimonio.

“ Qué irresponsables. Yo no sé cómo pueden dejar entrever que nosotros vamos a tener un ampay. Cuando yo tengo uno, yo lo digo. Pueden llamarnos acá y preguntarnos ”, expresó la periodista.

Tras ello, la presentadora se pronunció directamente sobre el panelista del podcast que difundió los comentarios.

“ ¿Quién lo facultó (a John Cano) a ser el vocero de mi programa? ”, sostuvo.

“ ¿Por qué se toman atribuciones que yo no les he dado? La única vocera del programa soy yo ”, agregó.