Pese a los esfuerzos de Christian Domínguez y Karla Tarazona por preservar la privacidad de la celebración de su matrimonio en Huaral, ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de la fiesta que marcó una de las uniones más mediáticas de los últimos meses.

Las imágenes muestran desde el ingreso de los recién casados al local hasta los momentos más animados de la celebración, con invitados bailando al ritmo de las orquestas y cantando “La incondicional”, el recordado éxito de Luis Miguel.

Lee aquí: Wedding planner de Karla Tarazona y Christian Domínguez reveló el costo estimado de su boda

Aunque la celebración fue sencilla y alejada de los grandes lujos, los asistentes se mostraron muy animados durante toda la fiesta. Incluso, el cantante no dudó en demostrar sus mejores pasos de baile.

Domínguez explicó que tanto él como Tarazona optaron por realizar una celebración en la más estricta privacidad. Además, señaló que este miércoles retomarán sus actividades habituales y que, por ahora, no tienen previsto realizar una luna de miel.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron por civil en una notaría en San Borja

Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron un nuevo paso en su relación al casarse por civil este martes 2 de junio en el distrito de San Borja.

La pareja fue captada instantes antes de la ceremonia, que tuvo lugar en la Notaría Vela Velásquez.

Cabe mencionar que Karla optó por un vestido de novia de falda corta, mientras que Christian eligió un saco en tono plomo oscuro acompañado de pantalón negro. Ambos ingresaron a la notaría junto a personas cercanas a su entorno.

Lee aquí: Miguel Trauco envió cartas notariales al programa de Magaly Medina por difusión de imágenes junto a mujer

La ceremonia se realizó en un entorno privado, con la asistencia de familiares y personas del círculo cercano. El evento consolidó una relación que en los últimos meses había despertado gran expectativa entre el público.

Tras culminar la ceremonia civil, el cumbiambero y la conductora se mostraron más cercanos con la prensa. A diferencia de su llegada, ambos saludaron a las cámaras y sonrieron tras convertirse oficialmente en esposos.

Según información de Trome, la celebración continuará con una recepción prevista en Huaral, donde los recién casados compartirán junto a sus invitados.