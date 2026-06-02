La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado marcada por idas y vueltas, reconciliaciones y momentos de alta exposición mediática, al punto de protagonizar tres ceremonias que, en distintos contextos, simbolizaron la consolidación de su vínculo sentimental.

1. Boda Simbólica – Cuba (2014)

La primera de estas se remonta a enero de 2014 en Cuba, cuando la pareja realizó una boda simbólica durante un viaje. Aunque no tuvo validez legal, el acto fue difundido como una muestra de compromiso en una etapa en la que su relación atravesaba gran exposición mediática y se mostraban como una pareja consolidada ante el público.

2. Boda Espiritual – Lima (mayo de 2026)

La segunda ceremonia ocurrió en mayo de 2026 en Lima, cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez protagonizaron una boda espiritual. Este evento tuvo un carácter simbólico y esotérico, en el que participaron de una unión energética y de reafirmación de su vínculo sentimental. Aunque no tuvo efectos legales, fue ampliamente comentado en programas de espectáculos y redes sociales por representar un nuevo intento de consolidación como pareja.

3. Boda civil – Lima (2 de junio de 2026)

Finalmente, el punto más reciente de esta historia se dio este 2 de junio de 2026, con su matrimonio civil oficial en Lima. A diferencia de las ceremonias anteriores, esta unión sí tiene validez legal y se realizará bajo un formato íntimo, con una organización más discreta y enfocada en la cercanía de familiares y amigos.

Con esta tercera boda, Karla Tarazona y Christian Domínguez cierran un largo ciclo de idas y vueltas que ha mantenido a la pareja constantemente en el foco de la prensa de espectáculos, convirtiendo su historia en una de las más comentadas del entretenimiento local.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre el lugar ni la hora exacta del evento, aunque se prevé la asistencia de familiares y personas cercanas.

Sobre los preparativos de la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez:

Entre los detalles que más han generado interés destaca el anillo que lucirá la conductora durante la ceremonia. Según el wedding planner de la pareja, Ricardo Parra, se trata de una joya con incrustaciones de diamantes.

“ Conozco a Karla desde hace varios años y hemos construido una amistad cercana. (...) La mujer que conozco tiene muchísima ilusión con respecto al matrimonio. Está viviendo este proceso con mucha emoción y expectativa ”, declaró para Trome.

La organización del evento está orientada a preservar la privacidad de la pareja, por lo que los novios han optado por una ceremonia de carácter íntimo.

“ Todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos. Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional. La torta también será completamente blanca y minimalista ”, agregó Parra.

Wedding planner de Karla Tarazona y Christian Domínguez reveló el costo estimado de su boda

El monto abarca los principales componentes del evento, como el vestido y la recepción, dejando de lado las producciones de gran escala propias de bodas mediáticas.

El wedding planner indicó que la pareja eligió el concepto “romantic chic minimal white”, el cual propone una ambientación romántica con predominio del color blanco, líneas simples y una estética de elegancia clásica.

Parra precisó que, si bien los novios han trabajado con distintas marcas para este día especial, no han recurrido a canjes. “ No están botando la casa por la ventana, pero sí están teniendo detalles para ellos, para su comodidad ”, afirmó, descartando así los rumores respecto a acuerdos comerciales a cambio de servicios.

Entre los detalles más destacados de la organización, Parra mencionó los anillos: el de la novia contará con diamantes incrustados, mientras que el del cantante tendrá un diseño tradicional. Asimismo, el encargado de la boda resaltó que la pareja busca una celebración discreta y clásica, centrada en la experiencia de sus invitados.

“ Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo arriesgado, simplemente quieren tener cómodos a sus invitados, es un buffet clásico de carnes, pastas y ensaladas. Bastante sencillo con coctelería clásica, no hay nada del otro mundo ”, sostuvo.

El vestido de Karla Tarazona es uno de los gastos más elevados de la boda, con un costo que supera los 3 mil dólares. Sin embargo, el organizador aclaró que el presupuesto total se mantiene en torno a los 12 mil dólares, cifra que incluye todos los elementos requeridos para la ceremonia.

La pareja también optó por contratar directamente a cada proveedor, pese a la exposición que estos puedan obtener en redes sociales. Parra fue enfático al señalar que existe un contrato formal con cada marca y que, en todos los casos, se realiza el pago correspondiente.