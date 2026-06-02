El matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez ha despertado interés público por el enfoque íntimo de la ceremonia y el presupuesto destinado por la pareja. El organizador del evento, Ricardo Parra, reveló detalles sobre el estilo y los costos, indicando que la boda estaría valorizada en aproximadamente 12 mil dólares.

El monto abarca los principales componentes del evento, como el vestido y la recepción, dejando de lado las producciones de gran escala propias de bodas mediáticas.

El wedding planner indicó que la pareja eligió el concepto “romantic chic minimal white”, el cual propone una ambientación romántica con predominio del color blanco, líneas simples y una estética de elegancia clásica.

Parra precisó que, si bien los novios han trabajado con distintas marcas para este día especial, no han recurrido a canjes. “ No están botando la casa por la ventana, pero sí están teniendo detalles para ellos, para su comodidad ”, afirmó, descartando así los rumores respecto a acuerdos comerciales a cambio de servicios.

Entre los detalles más destacados de la organización, Parra mencionó los anillos: el de la novia contará con diamantes incrustados, mientras que el del cantante tendrá un diseño tradicional. Asimismo, el encargado de la boda resaltó que la pareja busca una celebración discreta y clásica, centrada en la experiencia de sus invitados.

“ Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo arriesgado, simplemente quieren tener cómodos a sus invitados, es un buffet clásico de carnes, pastas y ensaladas. Bastante sencillo con coctelería clásica, no hay nada del otro mundo ”, sostuvo.

El vestido de Karla Tarazona es uno de los gastos más elevados de la boda, con un costo que supera los 3 mil dólares. Sin embargo, el organizador aclaró que el presupuesto total se mantiene en torno a los 12 mil dólares, cifra que incluye todos los elementos requeridos para la ceremonia.

La pareja también optó por contratar directamente a cada proveedor, pese a la exposición que estos puedan obtener en redes sociales. Parra fue enfático al señalar que existe un contrato formal con cada marca y que, en todos los casos, se realiza el pago correspondiente.

Por su lado, Magaly Medina cuestionó la transparencia de la pareja en torno a los servicios contratados para la boda. La conductora sugirió que la reiterada mención de marcas y proveedores en redes sociales podría evidenciar la existencia de posibles canjes, lo que, a su juicio, restaría autenticidad al evento.

Medina remarcó que la pareja viene etiquetando a los proveedores de cada aspecto de la boda, desde la elaboración del vestido hasta la música, además de los arreglos florales y los servicios de belleza.

“Aunque la boda es algo tan nuestro, tan personal, yo creo que no se debería involucrar un canje, que se debería ser totalmente pagado por uno”, manifestó la ‘Urraca’, quien además recordó que Domínguez ya tuvo matrimonios simbólicos en el pasado.

Para la periodista, el hecho de promocionar a cada proveedor genera dudas sobre el costo real de la boda y la autenticidad del evento. “Uno tiene que tener la boda que uno puede pagar, punto, no hay más”, refirió.