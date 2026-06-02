José Jerí anunció su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú, organización en la que militó durante 13 años y donde, según señaló, inició su formación y trayectoria política.

La decisión fue comunicada mediante una carta pública titulada “Carta a la familia somista”, difundida este martes en sus redes sociales.

Hasta luego, Somos Perú pic.twitter.com/f5egfNEcBX — José Jerí (@josejeriore) June 2, 2026

“Una de las decisiones más difíciles de mi vida”

En el documento, Jerí afirmó que su salida responde a una profunda reflexión personal y política.

“Esta ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida”, expresó.

Asimismo, destacó el papel que desempeñó Somos Perú en su desarrollo político y personal.

“Somos Perú fue mucho más que un partido; fue mi segundo hogar, el espacio donde conocí a personas extraordinarias, construí amistades sinceras y compartí sueños, luchas y objetivos comunes”, indicó.

Agradece a la militancia y dirigentes

En su mensaje, el político manifestó su agradecimiento a los militantes y simpatizantes de la agrupación por el respaldo recibido durante más de una década.

“A todos los somistas, mi gratitud eterna. Gracias por la confianza, el respaldo, las enseñanzas y el cariño brindado durante todos estos años”, señaló.

Jerí añadió que conserva los mejores recuerdos de las campañas políticas, reuniones y actividades desarrolladas junto a los integrantes del partido.

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Continuará en la vida pública

Pese a su alejamiento de Somos Perú, aseguró que continuará trabajando por el país desde otros espacios.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista. Como ciudadano, seguiré trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir”, sostuvo.

Hasta el momento, Jerí no ha precisado si se incorporará a otra organización política o cuáles serán sus próximos pasos en la actividad pública.

Recuerda legado de Alberto Andrade

La carta concluye con una referencia a Alberto Andrade, fundador y líder histórico de Somos Perú.

Jerí citó una de las frases más recordadas del exalcalde de Lima:

“Hagamos juntos, hermanos, nuestro hermoso sueño peruano”.

La renuncia marca el cierre de una etapa política de más de una década dentro de una de las agrupaciones tradicionales del escenario político nacional.