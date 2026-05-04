José Jerí sostuvo este lunes que el proceso de compra de 12 aviones F-16 a la compañía estadounidense Lockheed Martin se realizó siguiendo una planificación establecida y sin irregularidades.

El expresidente intervino durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, a la que asistió el premier Luis Arroyo junto a otros ministros, para referirse a este proceso de compra, el cual también se desarrolló durante su breve gestión de gobierno.

“Que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que este ha sido un proceso correcto y conforme a procedimiento. Lo demás son comentarios y especulaciones. Lo cierto es que debemos ser responsables en cómo nos expresamos en torno a temas tan sensibles para nuestro país”, expresó Jerí.

De acuerdo con el congresista, la adquisición de los aviones F-16 respondía a una necesidad estratégica y formaba parte de una planificación de las Fuerzas Armadas vigente desde 2014, contemplada a nivel presupuestal.

“Esto ha sido un proceso de compra planificada, proyectada a nivel presupuestal mediante endeudamiento y, además, los actos previos se dieron en años anteriores; la decisión política la tomó el gobierno anterior, es decir, mi gobierno, y la decisión ejecutiva se concluyó finalmente en la actual presidencia del presidente Balcázar; se han cumplido todos los procedimientos”, agregó.