La Primera Fiscalía Anticorrupción ejecutó este viernes un operativo que incluyó el allanamiento de viviendas vinculadas a personas cercanas al expresidente José Jerí. La intervención se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de contratos, órdenes de servicio y designaciones dentro de entidades del Estado durante su gestión.

La diligencia comprendió el registro domiciliario de 23 personas consideradas de interés en el caso. Estas acciones forman parte de una indagación que busca determinar si existió un favorecimiento indebido a allegados del exmandatario.

El despliegue se realizó de manera simultánea en distintos puntos de Lima Metropolitana y en la región Huánuco. Para ello se contó con la participación de fiscales especializados y agentes de la Policía Anticorrupción.

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