En las Elecciones 2026, los ciudadanos que se ofrezcan como miembros de mesa también recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de una UIT.

No es necesario realizar trámites para cobrar este pago, ya que la ONPE gestiona el proceso de forma automática a partir de los registros de asistencia y actas electorales. El abono se realiza aproximadamente 15 días después de los comicios.

Más de 27 millones de peruanos acudirán a votar este 12 de abril en una jornada que inicia a las 7:00 a. m. con la instalación de más de 92 mil mesas de sufragio.

Cada mesa está conformada por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes cumplen funciones clave durante la instalación, votación y escrutinio, bajo la dirección del presidente de mesa.

Si los miembros designados no se presentan, la ley establece un orden de reemplazo entre titulares y suplentes. En caso de ausencia parcial o total, los electores de la fila pueden ser convocados para integrar la mesa, incluso de forma obligatoria . Quienes se nieguen pueden ser sancionados con una multa de 275 soles.

Apoyo de fuerzas del orden si elector continúa negándose

Además, el presidente de mesa tiene la facultad de solicitar apoyo de las fuerzas del orden si un ciudadano se rehúsa a cumplir esta función .

No obstante, se aplican criterios al momento de elegir reemplazos, priorizando evitar afectar a personas vulnerables o con responsabilidades urgentes, como adultos mayores o personal de salud.

Este mecanismo busca garantizar la instalación oportuna de todas las mesas de sufragio y evitar retrasos en el inicio de la votación.

Cabe precisar que la participación de los ciudadanos como miembros de mesa es fundamental para asegurar la transparencia, legalidad y correcto desarrollo del proceso electoral en todo el país.