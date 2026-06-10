La candidata Keiko Fujimori logró una amplia ventaja en el voto de los peruanos residentes en el extranjero, al imponerse en 41 de las 52 jurisdicciones cuyos resultados de la segunda vuelta presidencial alcanzaron el 100% de actas procesadas, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

No obstante, hay países en los que no se ha terminado de procesar el total de las actas hasta el cierre de este miércoles 10 de junio. Por ello, estos resultados obedecen solo a los países cuyas actas han sido contabilizadas al 100%.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo triunfos contundentes en la mayoría de países de América, Europa, Asia y Oceanía.

En el continente americano destacó su victoria en Colombia (72.97%), Ecuador (66.05%), México (71.43%), Panamá (76.70%), Costa Rica (75.28%) y Uruguay (63.22%), entre otros. Su mayor respaldo en esta región se registró en Trinidad y Tobago, donde alcanzó el 87.50% de los votos válidos.

En Europa, Fujimori también dominó la votación al imponerse en 11 de las 16 jurisdicciones con resultados completos. Entre sus mejores desempeños figuran Portugal (66.45%), Hungría (62.64%), Rumanía (61.70%) y Holanda (60.53%).

En contraste, Roberto Sánchez consiguió victorias en Rusia (61.29%), Noruega (56.90%), Irlanda (50.75%) y Malta (52.63%) , mientras que Finlandia registró un empate exacto de 50% para cada candidato.

La tendencia favorable a Fuerza Popular también se replicó en Asia, donde la candidata ganó en 13 de 16 países. Sus mayores respaldos se observaron en Israel (87.36%), Arabia Saudita (85.71%) y China (76.39%).

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú se impuso únicamente en Jordania (61.76%) y Vietnam (100%), mientras que en Kuwait ambos postulantes obtuvieron el mismo porcentaje de votos.

En Oceanía, Keiko Fujimori se quedó con la victoria en Nueva Zelanda al alcanzar el 67.06% de los votos válidos.

En África, los resultados fueron más equilibrados: Fujimori ganó en Argelia y Sudáfrica, mientras que Sánchez se impuso en Egipto y Kenia.

De acuerdo con el balance general de los países que ya culminaron el escrutinio, Keiko Fujimori obtuvo victorias en 41 jurisdicciones, Roberto Sánchez en nueve y se registraron dos empates. Estos resultados consolidan una marcada preferencia del electorado peruano residente en el exterior a favor de la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial.

Balance América: Keiko Fujimori ganó en 14 países que se han contabilizado el 100% de actas.