En el sector de Jahuay, distrito de Grocio Prado, apareció el cuerpo del menor que el pasado 29 de julio fue llevado mar adentro por la corriente marina. La noche del sábado durante el recorrido por el litoral se advirtió la presencia de los restos de Neymar.

Mar devolvió el cuerpo

Tras el hallazgo, familiares, policías y personal del Ministerio Público acudieron al lugar, ubicado a un kilómetro de distancia aproximadamente de la zona donde ocurrió el ahogamiento. El fiscal a cargo del caso dispuso el levantamiento del cadáver para ser conducido a la morgue antes de ser entregado a su familia para la cristiana sepultura.

Como se recuerda, Neymar Nehemías Mendoza Cueva, de 14 años, desapareció la tarde del 29 de julio luego de ser arrastrado por una fuerte corriente mientras se bañaba junto a sus hermanos en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado. Aunque su padre ingresó al mar para intentar rescatarlos y logró poner a salvo a otro de los menores, el adolescente desapareció entre las olas.

Durante los días posteriores al accidente, familiares, rescatistas y pobladores participaron en intensas labores de búsqueda a lo largo del litoral. La familia solicitó públicamente el apoyo de buzos, pescadores artesanales y embarcaciones para ampliar el radio de búsqueda, ante la esperanza de poder recuperar el cuerpo del menor.

La abuela del adolescente encabezó reiterados llamados para que las labores no se detuvieran. Entre lágrimas, pidió el apoyo de las autoridades y de la población para encontrar a su nieto, a quien describía como un joven alegre, estudioso y con el sueño de convertirse en ingeniero. También recordó que mantenía un estrecho vínculo con sus padres y hermanos y que tenía toda una vida por delante.

El hallazgo del cuerpo puso fin a varios días de intensa búsqueda y profunda incertidumbre para la familia.

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