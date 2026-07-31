Desde la tarde del miércoles 29 de julio hasta ayer no había ninguna señal del cuerpo de Neymar Nehemías Mendoza Cueva, el escolar de 14 años que fue arrastrado por la corriente marina en la playa Las Totoritas. Los familiares invocaron la presencia de buzos y motos acuáticas para reforzar las labores en mar, mientras en tierra sigue el recorrido a la espera que el mar pueda devolver al menor.

Emergencia en el mar

Neymar, sus padres y hermanos pasaban la tarde en el balneario ubicado en el distrito de Grocio Prado. Él junto a sus hermanos se bañaban en la orilla cuando el mar cambia, repentinamente, y una ola arrastra a los pequeños. El escenario cambio de felicidad a llanto en el momento que uno de los niños aparece atemorizado. El papá al darse cuenta corrió para salvar a sus hijos, pero solo pudo sacar a uno de ellos.

La corriente marina se llevó a Neymar, quien soñaba con convertirse en ingeniero. Desde la tarde del miércoles comenzaron las labores de búsqueda en el litoral sin resultado positivo al cierre de edición. La familia presume que el cuerpo podría estar cerca al lugar del ahogamiento, y por ello requieren apoyo de buzos, así como de motos acuáticas.

En la orilla puede observarse una cruz con el polo del joven escolar y también se entregó una ofrenda al mar para que pueda pronto varar el cuerpo.

Entre lágrimas, la abuela del adolescente relató la desesperación que vive la familia desde la desaparición del menor y pidió que las labores de búsqueda no se detengan. “Ya estamos destrozados. Solo pido ayuda para encontrar a mi nieto”, expresó.

La mujer señaló que, con el paso de las horas, las esperanzas de encontrarlo con vida se han ido reduciendo, aunque aseguró que mantiene la fe de poder recuperarlo. “Hasta ayer tenía la esperanza de que me ayudaran a encontrar a mi nieto vivo, pero las esperanzas se van agotando. Solo tengo fe en Dios, sé que me lo va a devolver”, manifestó.

En medio de su pedido, también solicitó la participación de buzos, pescadores artesanales y personas con cuatrimotos que permitan ampliar el recorrido por todo el litoral. “Cualquiera sea el medio, solo quiero que lo busquen. Que vengan los buzos, los pescadores y todos los que puedan ayudarnos”, dijo.

La abuela recordó al adolescente como un joven tranquilo, cariñoso y con grandes sueños por cumplir. “Era un niño muy alegre, estudioso y con muchas expectativas en la vida. Quería salir adelante y soñaba con convertirse en ingeniero”, contó con visible emoción.

Asimismo, destacó el fuerte vínculo que mantenía con su familia y sus hermanos. “Era un niño muy cariñoso, quería mucho a sus hermanos. Tenía solo 14 años y toda una vida por delante”, expresó.

Finalmente, dirigió un mensaje a las autoridades y a la población para que continúen apoyando en la búsqueda. “Les pido de todo corazón que nos ayuden a encontrar a mi nieto. Se los voy a agradecer eternamente”, sostuvo.

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