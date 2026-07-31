El canciller Carlos Espá afirmó que el Gobierno evaluará el caso de Betssy Chávez conforme a las obligaciones establecidas en la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático y a los principios del derecho internacional. De esta manera, evitó adelantar si el Ejecutivo otorgará el salvoconducto solicitado por México para que la ex primera ministra pueda salir del país.

Tras concluir su participación en la toma de mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, Espá indicó que el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión sobre este procedimiento. No obstante, remarcó que cualquier medida será tomada dentro del marco jurídico internacional que el Perú se comprometió a respetar.

“Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del asilo. Nosotros tenemos muy claro, porque la convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados. Y estamos seguros que en el momento en que tengamos que tomar la decisión, vamos a tomar la decisión de acuerdo a esa convención y a los principios del derecho internacional y la vamos a dar a conocer”, manifestó.

El pronunciamiento del canciller se produce luego de que México concediera asilo político a Betssy Chávez. La exjefa del Consejo de Ministros permanece actualmente en la residencia diplomática de ese país en Lima mientras espera que se resuelva su situación.

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Gobierno busca incorporarse al Escudo de las Américas

En otro momento también confirmó que el Perú se prepara para incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación impulsada por Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. Según explicó, este mecanismo busca fortalecer el trabajo conjunto entre los países frente a delitos que superan las fronteras nacionales.

El canciller sostuvo que amenazas como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas requieren una respuesta coordinada entre los Estados. En ese sentido, indicó que combatir estas organizaciones de manera aislada no resulta suficiente debido a los recursos y la capacidad de operación que poseen.

“Es necesario lograr esta integración hemisférica y estamos muy contentos con la iniciativa del Escudo de las Américas, en que pronto vamos a poder reunirnos”, afirmó.

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec