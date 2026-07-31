La Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a cinco personas por el delito de trata de personas en agravio de un recién nacido, en un caso registrado en 2018 que generó gran repercusión por involucrar al entonces director general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Oscar Becerra Velarde. El tribunal, sin embargo, absolvió al exalto mando policial al concluir que no existen pruebas que lo vinculen con los hechos.

El adelanto de sentencia fue emitido por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, luego de realizar un nuevo juicio oral, ya que la primera condena dictada en 2024 fue anulada.

Los jueces encontraron responsables a Cinthya Carolina Tello Preciado, Roque Florentino Yáñez Quispe y Katy Quinteros Quispe como coautores del delito de trata de personas, imponiéndoles ocho años de prisión efectiva.

Asimismo, Noemí Diana Castro Gonzales y Maricela Quispe Coila fueron condenadas como cómplices secundarias y recibieron una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel efectiva.

Pese a la sentencia, todos los sentenciados continuarán en libertad hasta que el fallo sea revisado y confirmado por una segunda instancia. Solo después de ello podrá ejecutarse la orden de captura.

EXDIRECTOR DE LA PNP QUEDÓ LIBRE DE RESPONSABILIDAD

Durante el juicio, el colegiado concluyó que el general PNP en retiro Raúl Oscar Becerra Velarde no participó en la presunta organización criminal ni en el delito de trata de personas.

Los magistrados determinaron que el entonces jefe policial fue engañado por su pareja, quien le hizo creer que estaba embarazada. Según la sentencia, ella, por temor a perder la relación, decidió obtener ilegalmente a un recién nacido con la ayuda de otras personas involucradas en el caso.

PADRES BIOLÓGICOS ABSUELTOS

El tribunal también absolvió a los padres biológicos del bebé, Ana H. L. y Anacleto Ch. N., al establecer que actuaron en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.

De acuerdo con las pericias psicológicas y demás pruebas presentadas en el juicio, ambos fueron objeto de aprovechamiento debido a sus limitados recursos económicos, bajo nivel de instrucción y precarias condiciones de vida.

La lectura íntegra de la sentencia ha sido programada para el 19 de agosto a las 4:30 de la tarde, cuando el colegiado dará a conocer los fundamentos completos de su decisión.

CASO SE REMONTA AL 2018

La investigación del Ministerio Público sostiene que en mayo de 2018 se realizó la inscripción fraudulenta de una recién nacida como hija de Cinthya Tello y Raúl Becerra. Durante el proceso también quedó acreditado que los padres biológicos recibieron una compensación económica por la entrega de la menor.

Este caso ya había sido sentenciado en 2024. En esa oportunidad, las penas fueron más severas: Roque Yáñez recibió 25 años de prisión; Cinthya Tello, Kathy Quinteros y Maricela Quispe fueron condenadas a 14 años y cuatro meses; Ana Huicho Luna y Anacleto Chuctaya Nina a 10 años; y Noemí Castro obtuvo una pena convertida en prestación de servicios comunitarios. Sin embargo, esa sentencia fue anulada, lo que dio lugar a un nuevo juicio cuyos resultados se conocieron este jueves.