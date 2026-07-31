El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, entre este sábado 1 y el lunes 3 de agosto, se prevé un descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur del país, zona que incluye a las provincias altoandinas de Arequipa.
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Según el aviso n.º 298, para este sábado se esperan temperaturas mínimas de 4°C y -14°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -17°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m.
Mientras que para este domingo y lunes, se prevén valores de hasta -19°C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. Además de este frío intenso, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.
DISTRITOS EN ALERTA NARANJA
- La Unión: Huaynacotas, Puyca.
- Condesuyos: Cayarani
- Castilla: Orcopampa, Chachas, Choco.
- Caylloma: Caylloma, Tapay, Lari, Tuti, Sibayo, Tisco, Callalli, Yanque, San Antonio de Chuca.
- Arequipa: Yura, San Juan de Taurcani.
Mientras otras jurisdicciones de las mismas provincias están en alerta amarilla. Ante estas situaciones, se recomienda a la población de las zonas altoandinas abrigarse adecuadamente durante las noches y madrugadas.