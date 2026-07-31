La presidenta Keiko Fujimori afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala por el caso de lavado de activos debe ser respetada, pese a que puedan existir discrepancias.

La jefa de Estado señaló que el Perú es un Estado de derecho y que corresponde acatar las resoluciones judiciales.

“Vivimos en un estado de derecho y cuando se vive un estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste”, expresó.

También recordó que hace cerca de ocho años afrontó una resolución que calificó como dolorosa y que posteriormente logró revertir mediante su defensa legal. “Entonces, en esta resolución yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, comentó.

Al ser consultada por el desempeño del Ministerio Público luego de los recientes fallos del Tribunal Constitucional que dejaron sin efecto procesos contra exautoridades, Fujimori indicó que primero deben revisarse los fundamentos de esas decisiones.