Isaac Humala se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la condena de 15 años de prisión impuesta contra su hijo, el expresidente Ollanta Humala, por el caso de presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2006 y 2011. Durante una entrevista con Exitosa, sostuvo que la privación de libertad de su hijo nunca respondió a una sentencia válida y responsabilizó al Poder Judicial por lo ocurrido.

El padre del exmandatario señaló que recién tomó conocimiento de la decisión del Tribunal Constitucional y remarcó que el fallo debía estar formalmente notificado.

El padre de los Humala afirmó que la medida ejecutada contra su hijo no podía entenderse como una condena. En esa línea, reiteró que la lectura realizada anteriormente no representaba una sentencia firme.

“Recién en este momento me entero de que ya ha salido la sentencia. Supongo que debe estar debidamente firmado y notificado. Porque la otra vez pasó que, no era sentencia, sino un ‘secuestro’, porque era una primera lectura”, manifestó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, considera que no hubo una sentencia contra su hijo, sino un secuestro y que el Poder Judicial cometió un abuso contra él. Señaló que ahora se intenta subsanar una “monstruosidad” y que los… pic.twitter.com/mndtwDcjBw — Exitosa Noticias (@exitosape) July 31, 2026





Cuestionó legalidad del proceso

Isaac Humala también sostuvo que la resolución judicial que envió a prisión al expresidente carecía de legitimidad. Según explicó, la medida se ejecutó antes de que existiera una resolución debidamente elaborada. Bajo ese criterio, calificó de irregular la actuación de las autoridades judiciales.

“Esa sentencia es ilegítima, es monstruosa. Es secuestro, porque antes de que redacten la sanción, él ya estaba en la cárcel. Eso no es ejecución de sentencia porque todavía no la hay”, expresó.

En otro momento, extendió sus cuestionamientos a los jueces que participaron en el proceso penal. Humala indicó que las decisiones adoptadas representaron un exceso en el ejercicio de sus funciones.

“Para mí, no ha habido sentencia. Se han aprovechado de la peor manera, inconcebible. Ahora lo han soltado esos secuestradores”, señaló.

Finalmente fue consultado sobre un posible reencuentro con su hijo tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, señaló que ese aspecto corresponde al ámbito familiar y volvió a expresar su rechazo por la actuación de los magistrados.

“Esas ya son cuestiones de familia. Capaz lloraremos o me de un ataque, y me muera. Esas ya con pequeñeces, porque con lo que uno está dolido es que hayan jueces que sean criminales en el país, que deshonran a los peruanos. Deberían estar presos”, concluyó.