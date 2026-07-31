Las emergencias estuvieron imparables durante las festividades por santiago y el feriado por Fiestas Patrias en Huancayo. En los hospitales Daniel Alcides Carrión, El Carmen y el Samu, el personal de salud realizó 1021 atenciones, según el reporte oficial.

En el hospital Carrión, desde el 25 de julio hasta la fecha, se atendieron aproximadamente 700 pacientes en emergencia. Entre cirugía y traumatología, atendieron a 400 pacientes y 300 más en tópicos de medicina y trauma shock.

En el hospital El Carmen, del 25 al 29 de julio hubo 160 atenciones pediátricas 91 atenciones obstétricas, es decir 251 en total.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de DIRESA Junín, brindó un total de 70 atenciones prehospitalaria, como heridos por accidentes de tránsito, emergencias médicas, traumatismos y otros eventos que requirieron asistencia inmediata.

El personal de salud actuó con rapidez para estabilizar a los pacientes y, de ser necesario, efectuar su traslado a los establecimientos de salud para continuar con su tratamiento.

Con equipos operativos durante las 24 horas, el SAMU Huancayo mantuvo una respuesta permanente durante todo el periodo festivo, articulando esfuerzos con la Policía Nacional, los bomberos y los establecimientos de salud, con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de la población y los turistas.