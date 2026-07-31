Delincuentes detonaron un artefacto explosivo cerca de una obra en el distrito de Paimas, en la provincia de Ayabaca, lo cual ha generado gran preocupación en la población local.

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El hecho se registró en la construcción del puente Saucha, en el centro poblado La Saucha. Se conoció que la explosión no causó daños en la maquinaria pesada que se encontraba estacionada en dicha zona.

Los moradores del sector señalaron que meses atrás, también se registró un caso similiar contra una máquina excavadora que prestaba servicios en la construcción del canal de riego La Copa.

Ante esto, la ciudadanía viene solicitando a la Policía Nacional que refuerce el patrullaje y realice una investigación exhaustiva, con la finalidad de identificar y capturar a los responsables, garantizar la seguridad de los trabajadores y de las obras que se ejecutan en esta localidad.