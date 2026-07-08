A 15 años de cárcel fue sentenciado Eduly Ermitaño Huayhua Mondragón, tras ser hallado responsable de asesinar de dos balazos a un poblador en la provincia de Ayabaca.

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La medida del adelanto de fallo fue obtenida por el fiscal Alexis Roa Ordinola de la Fiscalía Provincial de Ayabaca, como autor del delito de homicidio calificado en agravio de J.S.G.C.

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2021 en el predio denominado “El Higuerón”, ubicado en el caserío El Almendro del sector Lagunas, cuando la víctima llegó al lugar acompañada de sus familiares con la finalidad de solicitar autorización para cosechar un sembrío de fréjol.

Durante el encuentro se produjo un altercado en el que Huayhua sacó un arma de fuego y realizó siete disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima y le causaron la muerte de manera inmediata.