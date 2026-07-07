El Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana anunció el inicio de las inscripciones para la 85° campaña gratuita de cirugías reconstructivas de labio y paladar hendido. Esta jornada médica de alta especialización se realiza en alianza estratégica con la Asociación Civil Misión Caritas Felices y la organización internacional Smile Train.

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Señalaron que la meta es intervenir quirúrgicamente a 30 pacientes de manera 100% gratuita. El registro de postulantes es estrictamente virtual y estará habilitado hasta el domingo 20 de julio de 2026. Las familias interesadas deben completar el formulario oficial en línea https://forms.gle/cpesmzgdS47X5H2K9

El proceso contará con un protocolo de atención integral liderado por un equipo multidisciplinario en Enfermería, Cirugía Plástica, Anestesiología, Odontología, Nutrición, Terapia de Lenguaje, Psicología y Laboratorio.

La evaluación médica masiva de los preinscritos se realizará a mediados de agosto en las instalaciones del hospital para determinar la aptitud quirúrgica de los pacientes, dando paso inmediato a las jornadas de cirugías programadas para el 15 y 16 de agosto.

Ante esto, el director ejecutivo, Edgar Paiva Fiestas destacó que este esfuerzo articulado busca beneficiar a niños, jóvenes y adultos de toda la región Piura.