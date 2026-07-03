La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención ejecutó un operativo inopinado en diversos establecimientos dedicados a la venta de chifles en el distrito de Marcavelica de la provincia de Sullana, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y prevenir delitos de peligro común.

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La diligencia estuvo liderada por el fiscal adjunto provincial Kevin Carlos Antón Siancas, contó con el respaldo de la Policía Nacional y personal del área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Marcavelica.

Durante el recorrido, las autoridades intervinieron un establecimiento en la avenida Ramón Castilla. Tras la inspección de las instalaciones, el área de Control Municipal constató que el local cuenta con todos los permisos y licencias en regla. Además, las condiciones de higiene y las medidas de seguridad interna se encontraron en estado óptimo.