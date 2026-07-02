Extorsionadores hicieron detonar un explosivo en una tienda de abarrotes en la provincia de Sullana, causando diversos daños materiales. A los integrantes de dicha familia, los delincuentes les vienen exigiendo la suma de S/ 30,000 con la finalidad de no atentar contra sus vidas.

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Ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada del miércoles 1 de julio. Según los vecinos, un delincuente llegó al inmueble en la calle Vichayal 423 del asentamiento Santa Teresita y detonó el artefacto en la ventana de la casa. El fuerte estruendo destruyó todos los vidrios y parte del frontis de concreto. Además, causó daños en la mercadería.

La familia agraviada señaló que, antes del atentado, no había recibido amenazas. Sin embargo, luego de una horas del ataque, un sujeto se comunicó vía celular con uno de los residentes con la finalidad de amedrentarlo.

El extorsionador le indicó que ya les había “enviado un regalito a la casa”, en referencia a la detonación del explosivo y que para no “tener que lamentar” consecuencias peores, debían realizar un pago de S/ 30,000 bajo las condiciones que ellos les señalarán en las próximas horas.