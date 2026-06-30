El Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana, mediante la estrategia Minsa Móvil, realiza una campaña de desembalse quirúrgico con la finalidad de acelerar la atención médica de los usuarios que se encuentran en lista de espera.

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La jornada médica que se desarrollará hasta el 30 de junio del presente año, tiene como meta ejecutar más de 20 procedimientos quirúrgicos de baja complejidad. Entre las intervenciones programadas destacan cirugías de hernias inguinales y umbilicales, hemorroides, tumores lipomatosos y granulomas, dirigidas a pacientes de entre 18 y 65 años.

Las operaciones están a cargo de un equipo multidisciplinario altamente calificado. Este grupo humano está integrado por médicos cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos, médicos generales y profesionales de enfermería, quienes lideran el despliegue para fortalecer la capacidad de respuesta quirúrgica en la provincia.

El director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva Fiestas que supervisa el desarrollo de la campaña, informó que incluye un plan de atención ambulatoria para el control y seguimiento de los pacientes operados. Asimismo, se brindará monitoreo especializado a pacientes con alguna comorbilidad durante su etapa de recuperación, asegurando una atención integral y continua.

“Esta estrategia en simultáneo nos permite acelerar las cirugías pendientes y atender a más ciudadanos de forma eficiente, demostrando que el cambio está en marcha”, destacó Paiva Fiestas, reafirmando el compromiso de la institución con la salud de la comunidad.