Un incendio redujo a cenizas la vivienda de la familia Zapata de la Cruz, ubicada en la cuadra 7 de la calle Áncash, en el A.H Túpac Amaru, distrito de Bellavista, en Sullana. El siniestro ocurrió la madrugada de ayer domingo dejando desamparada a ocho integrantes de tres familias.

Una de las damnificadas es María de la Cruz Madrid (83), quien perdió su cama ortopédica y sus medicinas. El drama también afecta a un menor con cáncer, cuya familia reportó la pérdida total de los fármacos para su tratamiento.

El siniestro, que ya es materia de investigación, destruyó también camas, ropa y un molino que servía como herramienta de trabajo y principal sustento económico para uno de los miembros de la familia.

Según los testigos, durante el incendio se vivieron momentos de tensión al rescatar a la adulta mayor, quien se encontraba postrada. Gracias al rápido apoyo de los vecinos, lograron ponerla a salvo. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales.”

Las familias piden ayuda para salir adelante y recuperar la cama ortopédica de la anciana y su medicina.