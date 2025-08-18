Diversas familias se quedaron en la calle, luego que un incendio arrasó con cinco viviendas de material rústico en el asentamiento San Judas Tadeo del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

El siniestro se registró la mañana del domingo 17 de agosto, en una de las viviendas. El fuego se extendió rápidamente al resto de inmuebles. Al parecer, se habría producido por un corto circuito en una de los inmuebles.

Los vecinos de otras casas, al ver las llamas, tuvieron que ayudar a sofocar el fuego, con baldes con agua y hasta con arena para que no se propague a otras viviendas y el daño hubiera sido mayor.

“Algunos habíamos estado durmiendo y al escuchar los gritos de los vecinos, hemos tenido que salir todos y ayudar a apagar el fuego. Menos mal que todos nos unimos para que la candela no se extienda”, señaló una de las vecinas de San Judas Tadeo.

Una de las damnificadas, muy dolida por lo ocurrido, señaló que no solo perdió sus enseres y otras pertenencias, sino que también se le quemó el dinero que tenía guardado en su vivienda que quedó en escombros.

“Había estado en la iglesia San Pedro y San Pablo, debido a una jornada que teníamos y nos llaman... He salido corriendo de allá y al llegar, ya no tenía nada en mi casa. Todo se había quemado. Hemos perdido todo, dinero que tenía, cosas y otras más. Me he quedado sin nada. Espero que por favor, nos apoyen las autoridades”, dijo Neomí Morocho Alberca.

Los moradores indicaron que no es la primera vez que ocurre un siniestro en esta zona. Hace 8 meses ocurrió un incendio que arrasó con varias viviendas y varias familias resultaron damnificadas.