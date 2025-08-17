Dos docentes perdieron la vida en un trágico triple choque registrado en la carretera Sechura–Piura, a la altura del distrito de La Arena, en la región Piura.

El fatídico hecho ocurrió la noche del viernes 15 de agosto, en el caserío Alto de los More, cuando las víctimas identificadas como Fernando Elías Moscol y Luz Fabiola Benítez Antón, viajaban en el vehículo de placa A4I-556 de Sechura hacia la ciudad de Catacaos.

Al llegar a dicha zona y por circunstancias que las autoridades policiales investigan, se registró una colisión con el automóvil de matrícula CMH-339. Luego, el mismo vehículo chocó contra el carro de placa P3R-257.

El violento accidente hizo que los dos docentes lleven la peor parte y mueran lamentablemente, teniendo que ser sacados entre los fierros del vehículo.

Asimismo, otros ocupantes que iban en los automóviles, también resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a los centros de salud de la jurisdicción y otros a nosocomios de la ciudad de Piura.

Se conoció que las víctimas laboraban en la provincia de Sechura. El docente Fernando Elías trabajaba en la institución educativa 14078, ex 240, situado en el asentamiento La Florida. Mientras que Luz Benites en el colegio 14079 Divino Maestro del asentamiento Vicente Chunga Aldana.

El lamentable accidente ha conmocionado a la comunidad educativa de dicha jurisdicción, debido a que ambos eran conocidos por su labor. Las víctimas residían en el sector Pueblo Nuevo del distrito de Catacaos.

En tanto, las autoridades policiales, junto al representante del Ministerio Público, realizaron la inspección técnica policial en el lugar donde sucedió el accidente y observaron el violento choque de los vehículos y cómo resultaron. Tras ello, determinarán las circunstancias y responsabilidades tras el fuerte choque.

La muerte de ambos docentes generó un profundo dolor en sus colegas, estudiantes, vecinos y amigos. Ellos expresaron mensajes de solidaridad a sus seres queridos.

Mientras que diferentes instituciones educativas de Sechura, Catacaos y de otras ciudades, manifestaron su pesar y resaltaron la labor de Fernando Elías y Luz Benites en la formación de los menores, así como su compromiso y vocación de servicio.

“Es lamentable lo que le ha pasado a los profesores. Grandes profesionales y con mucha vocación de servicio”, dijo uno de los conocidos de las víctimas.