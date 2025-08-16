Efectivos policiales capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Chuckys”, conformada por un sujeto de 20 años y un menor de 16 años, debido a que le robaron a una mujer, en la provincia de Sullana.

Ambos sujetos a bordo de una mototaxi, habían interceptado a plena luz del día, a una mujer cuando se trasladaba por el asentamiento El Obrero y le robaron un celular de alta gama.

Tras darse a la fuga, fueron seguidos por agentes policiales de la Unidad de Emergencia y lograron capturarlos en la carretera Sullana-Tambogrande, a la altura de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”.

Les hallaron el equipo que había sido robado a mujer y fueron trasladados a la dependencia policiales. Además, fue intervenida la mototaxi en que se trasladaban.