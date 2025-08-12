Pobladores encontraron el cuerpo del mecánico y padre de familia, Luis Ángel Macalupú Rumiche, de 26 años, que murió ahogado en el canal Norte del distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

Su hallazgo ocurrió la mañana del martes 12 de agosto en el sifón San Miguel de la villa Santa Sofía, en el distrito de Ignacio Escudero. Tras ello, los lugareños dieron aviso a la Policía de la Unidad de Rescate que realizaban su búsqueda, quienes sacaron el cuerpo de dicha zona.

Macalupú que era conocido cariñosamente por sus amigos como “Banana”, sufrió un accidente la noche del último domingo, cuando se trasladaba en su motocicleta y cayó al canal Norte a la altura del centro poblado de Vista Florida.

Ante su muerte, Anabel, esposa de Luis Ángel, compartió un emotivo mensaje y expresó su inmensa dificultad de encontrar las palabras adecuadas para describir el dolor que siente ella y su pequeña hija, agradeciéndole cada momento que han vivido juntos.

“Te amo y te seguiré amando hasta la eternidad”, escribió y agregó que solo la fe en Dios puede darle la fuerza necesaria para soportar tanto sufrimiento ante su fallecimiento.