Las autoridades intervinieron diversas cocheras que fueron sancionadas debido a que funcionaban sin autorización correspondiente en la provincia de Sullana.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, en coordinación con el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y efectivos policiales de la SEPROVE.

La diligencia estuvo dirigida por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, quienes intervinieron la playa de estacionamiento Gemelas y cochera Darwins.

Personal municipal constató el cumplimiento de condiciones de seguridad y el legal funcionamiento de los nombrados establecimientos, indicando que en uno se excedía la capacidad de vehículos autorizada y otro no contaba con licencia de funcionamiento ni con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE); por lo cual, procedieron a imponer las sanciones administrativas correspondientes por las infracciones advertidas.

Asimismo, el personal policial realizó la verificación de placas y series de motor de todos los vehículos en ambos establecimientos, indicando que no encontraron requisitorias vigentes.

Finalmente, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los responsables de ambos establecimientos a subsanar las observaciones detectadas, cumplir con las sanciones impuestas y establecer un control riguroso de identificación de los vehículos que ingresan, en salvaguarda de la seguridad ciudadana y la prevención de delitos contra el patrimonio.