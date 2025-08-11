Diversos sentenciados a trabajos comunitarios, realizaron una jornada de limpieza a inmediaciones del ovalo Turicarami, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: La Contraloría detecta deficiencias en un centro de salud de 33 millones de soles]

La medida forma parte del marco de jornadas de resocialización que ejecuta la Corte Superior de Justicia de Sullana. Asimismo, los sentenciados desarrollaron labores de recojo de residuos sólidos y limpieza general de esta zona, ubicada en el ingreso a la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Medio Libre del INPE y la Municipalidad Provincial de Sullana, que brindó las herramientas (escribas, rastrillos, entre otros), para ejecutar la campaña que forma de la programación, que se ejecuta para mantener el ornato de la ciudad y la protección del medio ambiente.