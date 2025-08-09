El personal de la comisaría PNP El Obrero, en la provincia de Sullana, capturó a un sujeto que registra una serie de denuncias por presunta estafa agravada, hecho ocurrido a nivel nacional.

El detenido fue identificado como José Arlan A.V, de 35 años, quien por información de los efectivos policiales, reporta una requisitoria vigente por el delito de estafa agravada solicitado por el Primer Juzgado Unipersonal de Sullana. El hombre fue capturado durante un operativo en la calle Máncora con carretera Sullana a Tambogrande, en la provincia de Sullana.

Los agentes indicaron que, al revisar el sistema de antecedentes policiales, José Arlan registra un total de 37 denuncias por el presunto delito de estafa agravada. Es así que el sujeto tiene una denuncia desde el 15 de junio de 2014 por estafa agravada en la provincia de Piura, luego en junio de 2017 por el mismo delito en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, y en noviembre en Bellavista. En el 2018, en mayo reporta dos denuncias por estafa agravada, una en Sullana y otra en La Victoria (Lima) y en junio del mismo año otra en Sullana.

Según se conoció, el detenido habría incurrido en el delito de estafa agravada al hacerse pasar como médico de cabecera a nivel nacional, según fuentes policiales.

El reporte continúa, y el 14 de junio de 2018 fue denunciado en la Depincri San Isidro por el mismo delito, lo mismo en agosto en Bellavista y otra en octubre. En noviembre de 2018 también fue denunciado en Condevilla.

El sujeto también habría estafado a una persona en el 2019 en el distrito de Bellavista, otra en Piura y otras dos registradas en el Depincri Sullana. En el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, también estafó a familias al registrar 8 denuncias. Una en Lince (Lima), 3 en Depincri Sullana, 1 en Depincri Huacho, 1 en Bellavista y 2 en la ciudad de Piura.

En el 2021 no fue ajeno, también estafó a 8 personas, según el registro en Sullana y El Obrero. Mientras que, en el 2022 no reportó ninguna denuncia hasta el 2023, que fue denunciado en el Depincri Independencia (Lima), en Talara y Tocache. En el 2024 reporta dos denuncias, en Yerbateros y en el Obrero.

El hombre quedó detenido en la dependencia policial para iniciar con las investigaciones. El hecho se puso de conocimiento al Ministerio Público de Sullana para las diligencias de ley.