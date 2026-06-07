Un ciudadano extranjero terminó con múltiples cortes en distintas partes del cuerpo la noche del sábado, luego de un violento incidente registrado en la calle Lima, en el distrito de Subtanjalla.

Ataque criminal

El hombre, presuntamente de nacionalidad colombiana, fue encontrado ensangrentado en la vía pública y recibió auxilio de personal de Serenazgo y la Policía Nacional, que lo trasladaron de emergencia al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión brindada por la persona que lo acompañaba, ambos habrían sido víctimas de un asalto durante el cual fueron atacados con un arma blanca. Sin embargo, testigos del hecho señalaron que la agresión se habría originado tras una presunta riña entre extranjeros, situación que escaló cuando uno de los involucrados sacó un arma punzocortante y atacó a la víctima.

Las autoridades indicaron que el herido fue ingresado como N.N. al nosocomio, mientras continúan las investigaciones. La Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes para identificar al presunto agresor y esclarecer si se trató de un asalto o de una disputa entre las personas involucradas.

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