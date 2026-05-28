Un operativo policial ejecutado durante la madrugada de ayer en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, permitió la captura de tres ciudadanos extranjeros sindicados como presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Sicarios de Ica”, investigada por un asesinato ocurrido días atrás en el pueblo joven Señor de Luren.

Serían los gatilleros

La intervención se realizó alrededor de las 5:30 de la mañana en un inmueble ubicado en la avenida Primavera N.° 388, hasta donde llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y personal de la División Regional de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.

Durante el operativo fueron detenidos Diego Fernando Torres López de 24 años, de nacionalidad ecuatoriana, así como los ciudadanos venezolanos César Augusto Hidalgo Guanipa (40) y Yilfran Ulises Palma Castellanos (29). Los tres son investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Ender Pérez Mendoza (30), ciudadano venezolano que murió durante un ataque armado registrado el pasado domingo 24 de mayo.

El crimen ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la tarde en el frontis de la licorería “El Mister”, ubicada en la avenida Industrial, en el pueblo joven Señor de Luren. Testigos reportaron una intensa balacera en plena vía pública, hecho que generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Como consecuencia del ataque, Ender Pérez Mendoza falleció en el hospital tras recibir varios impactos de bala, mientras que otro ciudadano venezolano identificado como Wilquerman Saúl Alvelo (28) resultó herido por proyectil de arma de fuego.

Tras el crimen, la Policía inició una serie de diligencias y labores de inteligencia para identificar a los responsables. Las investigaciones incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y el seguimiento de la ruta utilizada por los atacantes luego del atentado.

Según información policial, las imágenes obtenidas mediante el sistema de videovigilancia permitieron identificar una motocicleta de placa 0011KB, marca Alesin, modelo RTM 150 G-2, color azul, año 2020, que presuntamente habría sido utilizada durante el asesinato.

El vehículo fue hallado dentro del inmueble intervenido en Subtanjalla, lo que reforzó las sospechas contra los detenidos.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Raúl Roque Palomino, señaló que las capturas fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre las unidades especializadas y el soporte tecnológico de las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad.

“Las cámaras de videovigilancia han permitido identificar la placa del vehículo menor y establecer características similares de las personas que habrían participado en el homicidio por encargo”, declaró el alto mando policial durante una conferencia de prensa.

Durante la intervención policial también se incautaron diversas sustancias ilícitas con características similares a pasta básica de cocaína (PBC), marihuana y droga sintética conocida como “tussi”.

Además, los agentes encontraron una balanza electrónica y tarjetas con anotaciones relacionadas a préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, así como material publicitario que presuntamente era utilizado para captar víctimas de extorsión y cobro ilegal de dinero.

La Policía sostiene que estos elementos evidenciarían que los detenidos no solo estarían vinculados a hechos de sicariato, sino también a presuntas actividades de microcomercialización de drogas y extorsión en diferentes sectores de la provincia de Ica.

El jefe policial informó además que se vienen realizando consultas en bases de datos nacionales e internacionales para determinar si los detenidos presentan antecedentes criminales en sus países de origen.

“Ya se han realizado coordinaciones con Interpol y se han enviado consultas a Ecuador y Venezuela para verificar si estas personas estarían involucradas en otros hechos criminales”, indicó.

Asimismo, explicó que las investigaciones preliminares apuntan a que el asesinato de Pérez Mendoza estaría relacionado con disputas por el control territorial de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.

“Se presume que habría un tema de hegemonía y dominio de la zona relacionado al tráfico ilícito de drogas”, manifestó.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO