Agentes del Área de Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro de la Policía detuvieron a un 2marca” de nacionalidad venezolana cuando hacía reglaje a una empresaria que había retirado una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria situada en Trujillo.

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Operación

La captura se realizó tras un paciente trabajo de investigación, seguimiento e inteligencia que realizaron los agentes en exteriores de bancos situados en alrededores de la avenida Larco. Esto, luego de que detectives recibieran información de que una banda de asaltantes pretendía realizar un nuevo golpe en la ciudad.

El detenido fue identificado como Cristhoper Lee Mendoza Ortiz (33), conocido con el alias de “Chamo”. Él será investigado por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de marcaje y reglaje.

La Región Policial La Libertad confirmó que el extranjero sería el encargado de tomar fotografías a las personas que retiran fuertes cantidades de dinero de bancos. Luego, enviaba estas imágenes a sus compinches, quienes continuaban con el seguimiento y concretaban el asalto.

Según la PNP, durante el interrogatorio “el detenido reconoció en forma voluntaria que estaba coordinando un robo contra una mujer que acababa de retirar una fuerte suma de dinero, enviando toda la información y características de la víctima a sus cómplices a través de sus equipos de comunicación”.

Durante el registro personal se le incautaron dos celulares y un audífono inalámbrico. Estos elementos servirían de herramienta para vigilar, identificar a víctimas y transmitir datos a la banda delictiva, que luego atacaba a quienes salían de las agencias.

Cristhoper Lee Mendoza fue puesto a disposición del Ministerio Público para que continúe con las diligencias de ley.