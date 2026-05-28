Daniel Pérez B. (49) fue enviado a prisión preventiva por siete meses tras ser investigado por tocamientos indebidos y actos libidinosos en agravio de una niña de 11 años en el distrito de Paucarpata. La medida fue obtenida por el Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Intervienen a varón cuando intentaba robar cables en subestaciones eléctricas en Arequipa

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre febrero y mayo de 2026, cuando Daniel Pérez aprovechó su condición de inquilino en una vivienda del sector de Ciudad Blanca para realizar tocamientos indebidos sobre la menor, quien residía en el mismo inmueble.

Tras conocerse el caso, la fiscal provincial Yssa Ydalia Morán Vásquez asumió la dirección de la investigación y dispuso las diligencias urgentes, entre ellas la inspección en el lugar de los hechos, la toma de declaraciones testimoniales y la entrevista de la menor agraviada mediante Cámara Gesell.

Con los elementos de convicción, la fiscal presentó el requerimiento de prisión preventiva sustentando la gravedad de los hechos, una prognosis de pena superior a cinco años y la existencia de diligencias pendientes.

Ante ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido e impuso siete meses contra el investigado, quien fue internado en el establecimiento penal de Socabaya, donde esperará ser procesado y finalmente recibir una condena no menor de 9 años de pena privativa de libertad.