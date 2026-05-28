El partido Juntos por el Perú (JP) de Roberto Sánchez presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia por un presunto “complot” contra el expresidente Pedro Castillo.

El documento señala a excongresistas, un excomandante de la Policía, entre otros personajes como responsables del delito de conspiración para rebelión. Sin embargo, expertos consultados por Correo coinciden en que la denuncia no tiene asidero para prosperar.

Para Juntos por el Perú, hubo un "complot" contra el expresidente Pedro Castillo. Composición: Diario Correo.

ANÁLISIS

Para el penalista Andy Carrión, la denuncia no tiene ningún sustento porque el delito de conspiración para la rebelión no se le puede imputar a cualquier persona.

“Castillo era presidente, jefe de las Fuerzas Armadas y dio un discurso, tenía un rango. Sin embargo, los congresistas no tienen ninguna posibilidad de alzarse en armas, por más que hubieran querido, no hubieran podido”, indicó.

Además, explicó que la conspiración implica asociación y planificación, pero no para deponer el gobierno, sino para alzarse en armas.

“En este caso no lo hay. La Fiscalía de la Nación debe recibir la denuncia, pero eso no significa que abran investigación, puede analizar los hechos y decir que no hay nada”, precisó.

En el misma línea se pronunció el penalista Fernando Silva, quien consideró que la denuncia tiene una base fáctica poco seria.

“Lo que hace la denuncia es juntar una serie de hechos como si fuera una sola resolución criminal, aunque desde mi punto de vista, no hay un hecho delictivo”, sostuvo.

Asimismo explicó que las instituciones actuaron conforme a sus atribuciones y sin estar vinculadas.

“Lo que están buscando hacer es politizar una circunstancia para obtener de alguna manera un rédito político”, mencionó.