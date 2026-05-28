Delincuentes robaron una tienda de armas ubicada en el Centro Comercial El Trigal, en el distrito limeño de Surco, en un asalto ocurrido a plena luz del día. Los sujetos ingresaron a la armería y lograron llevarse una importante cantidad de armamento antes de darse a la fuga.

Según un reporte difundido por Canal N, los ladrones actuaron sin utilizar pasamontañas, por lo que sus rostros quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes ya son analizadas por las autoridades como parte de las investigaciones.

De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes sustrajeron al menos 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas, generando preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona debido al riesgo que representa el armamento robado.

La Policía Nacional llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables del asalto. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos.

#EnVivo

Cámaras de videovigilancia captaron el instante en que delincuentes armados ingresaron al local con maletas y un costal para llevarse todas las armas que podían cargar.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/KvDDtdjGWi — Canal N (@canalN_) May 28, 2026