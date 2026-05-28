Una operación policial con más de 30 agentes desplegados en distintos puntos del anexo de Secocha, en la provincia de Camaná, permitió la captura de 11 personas que registraban órdenes de detención vigentes por diversos delitos.

Las acciones fueron supervisadas directamente por el coronel PNP jefe de la División de Orden Público y Seguridad Camaná. La presencia policial se focalizó en zonas críticas para reforzar la prevención del delito y dar cumplimiento a las disposiciones judiciales pendientes.

Como resultado del operativo, se detuvo a Uldarico Monzón Tumi (37), Maxx Antoni Lima Gómez (30), Mariano Ccorimanya Pacca (38), Reynal Félix Argandoña Rodríguez (49) y Moisés Pauccar Merma (58), todos ellos requeridos por el delito de omisión de prestación de alimentos. Asimismo, fueron capturados Hegel Chahuayo Janampa (26), Rigoberto Huancahuire Huamani (50) y Neptalín Inga Huamani (25), investigados por violencia familiar.

También se aprehendió a Wilzon Jaimen Martínez Estela (41), acusado por tráfico ilícito de drogas; a George Enrique Arévalo Salas (26), requerido por deserción; y a Roger Charca Apaza (48), quien afronta una requisitoria por agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

La Policía Nacional reafirmó que continuará ejecutando operativos de control e inteligencia en sectores estratégicos de la provincia de Camaná.