Una familia fue desalojada hoy de un inmueble ubicado frente al Campo Ferial ExpoMajes, en el distrito de Majes provincia de Caylloma, tras un proceso judicial iniciado hace más de una década por la Municipalidad Distrital de Majes para recuperar predios que fueron transferidos de manera irregular a trabajadores de la comuna.

La diligencia de desalojo se ejecutó en la manzana F de la Asociación de Trabajadores Municipales, con la participación de representantes del Poder Judicial y del procurador municipal, Edgar Pinto Santos.

Antes de iniciar el procedimiento, las autoridades dialogaron con los ocupantes del terreno, que había sido dividido en dos áreas, con el propósito de que la desocupación se realice sin incidentes. Posteriormente, personal municipal retiró los bienes que permanecían en el predio, en cumplimiento de la orden judicial.

Según explicó el procurador de la comuna, la recuperación del inmueble forma parte de un proceso de nulidad de acto jurídico promovido por la municipalidad desde 2015. La demanda cuestionó la venta de terrenos del Estado a trabajadores de la propia entidad, operaciones que, de acuerdo con la autoridad, contravenían las restricciones legales para la adquisición de bienes estatales por parte de servidores públicos.

Municipalidad de Majes desaloja a familia por venta irregular a trabajadores (Foto: Canal 33 Majes TV)

Pinto señaló que la resolución obtenida favorece a la municipalidad y que existen otros inmuebles en la misma asociación que fueron transferidos bajo una modalidad similar. Por ello, no negó que podrían ejecutarse nuevos desalojos conforme concluyan los procesos judiciales pendientes.

Una de las ocupantes desalojadas indicó que recibió un plazo de seis días para abandonar el inmueble y aseguró no contar con otro lugar donde vivir. La mujer señaló que construyó una vivienda de material noble en una parte del terreno que le fue cedida por su padre debido a la necesidad de contar con una vivienda propia.