Agustina Bazterrica llegó nuevamente a Lima para presentar Diecinueve garras y un pájaro oscuro, una antología de cuentos que escribió a lo largo de los años, incluso antes de publicar Cadáver exquisito.

La escritora argentina, cuya obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, conversó sobre los temas que atraviesan su literatura y las razones detrás de su interés por explorar la violencia, las injusticias y los aspectos más oscuros de la sociedad.

Al hablar sobre su escritura, Bazterrica explicó que su interés por estos temas nace de su inconformidad con determinadas situaciones que se han normalizado.

“Viene del hecho de que no estoy conforme con cómo está el mundo, con cuestiones que naturalizamos con las que no estoy de acuerdo, o que me interesa entender por qué las naturalizamos. Me parece que hay muchas injusticias, hay violencia, hay mucha mentalidad depredadora, y entonces quiero entender ese tipo de cosas”, sostuvo.

La autora también se refirió al avance de las escritoras latinoamericanas en el panorama literario internacional y consideró que este reconocimiento llega después de siglos de predominio de autores hombres.

“Obviamente llega tarde, porque durante siglos lo único que leímos fue la mirada de los varones. El canon sigue siendo literatura escrita por varones, heterosexuales, blancos, occidentales”, señaló.

Uno de los temas centrales de su literatura es la distopía, aunque la escritora considera que este concepto ya forma parte de la realidad de muchas personas. Al recordar que situaciones como las que imaginó en ‘Cadáver exquisito’ tienen paralelos con hechos reales, afirmó: “La realidad todo el tiempo supera la ficción”. En esa línea, agregó: “Hay gente que está viviendo distopías en este momento. La gente que está en guerra, la gente que está escapando de sus países, la gente que no puede comer, está viviendo una distopía”.

Sobre una posible adaptación audiovisual de Cadáver exquisito, la escritora contó que actualmente existe un impedimento para volver a ofrecer los derechos. Según explicó, una productora mexicana los renovó durante varios años, pero el proyecto no llegó a concretarse.

“Lo que te puedo contar es que tengo mucha rabia, porque una productora mexicana renovó los derechos a lo largo de todos estos años y no van a hacer nada. Con lo cual tengo que esperar un año a que venzan los derechos para volver a venderlos” , explicó.

Finalmente, la escritora adelantó detalles de la novela que publicará el próximo año. Aunque tendrá elementos diferentes a sus trabajos anteriores, mantendrá algunas situaciones extremas y violentas.

“Es una carta de amor a los rioplatenses, a Argentina y a Buenos Aires en particular. Es una novela sobre la amistad”, adelantó.