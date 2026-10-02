El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana subió 0.12% en setiembre, superior al 0.07% de agosto, así como también mayor al 0.01% de igual mes del 2025 y al -0.24 de setiembre del 2024.

Precisó que la variación acumulada entre enero y setiembre fue de 4.28%. En tanto, la variación anual, correspondiente al periodo octubre 2025 – setiembre 2026, fue de 4.55%. La tendencia anual (variación de los últimos 12 meses), se mantiene en un rango superior al 4% en los últimos cuatro meses.

El techo del rango meta de la inflación del Banco Central de Reserva (BCR) es de 3%, es decir, el resultado de setiembre refleja una tendencia al alza de precios, que podría forzar a un alza de la tasa de interés de referencia, actualmente en 4.25%

Según el INEI, en setiembre 2026, “cuatro divisiones de consumo fueron las de mayor incidencia en el resultado del mes: Bienes y Servicios Diversos creció 0.27%, observándose subida de precios en salones de peluquería y establecimientos de belleza”.

Bajan alimentos

La división Transporte subió 0.26% por el alza de precios en combustibles para vehículos (gasohol, petróleo diésel, gas natural vehicular (bajó gas licuado de petróleo vehicular).

En tanto, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró la única variación negativa -0.07% por los menores precios de pescados y mariscos, de productos cárnicos, incidiendo el pollo eviscerado. También bajaron los precios frutas como el mango, limón, naranja de jugo, fresa, uva negra y plátano de seda.

En tanto, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana subió 0.57% en setiembre, mayor al 0.21% de agosto.

El INEI precisó que el grupo Metálicos registró el mayor alza: varillas de construcción, alambrón, alambre negro, tubos de acero en caliente, clavos y planchas de acero LAC.

También el precio de los ladrillos presentó un alza, principalmente el pastelero, king kong, pandereta y para techo, “asociada al incremento acumulado de los costos de producción”.