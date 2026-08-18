La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa en el Callao en la ceremonia de bautizo y botadura de la Unidad Auxiliar de Aprovisionamiento Logístico BAP Chimbote, embarcación destinada a reforzar las operaciones navales a lo largo del litoral peruano.

La construcción de esta unidad forma parte de un proyecto orientado a ampliar la capacidad de abastecimiento y sostenimiento de la Marina.

La iniciativa también contempla la generación de puestos de trabajo, la formación de personal especializado y el fortalecimiento de proveedores nacionales.

El proyecto busca además impulsar la innovación tecnológica y elevar la competitividad de la industria naval peruana.

En la ceremonia también participan el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como autoridades civiles y militares, representantes del sector Defensa y personal de SIMA Perú.