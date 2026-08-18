La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa en el Callao en la ceremonia de bautizo y botadura de la Unidad Auxiliar de Aprovisionamiento Logístico BAP Chimbote, embarcación destinada a reforzar las operaciones navales a lo largo del litoral peruano.
La construcción de esta unidad forma parte de un proyecto orientado a ampliar la capacidad de abastecimiento y sostenimiento de la Marina.
La iniciativa también contempla la generación de puestos de trabajo, la formación de personal especializado y el fortalecimiento de proveedores nacionales.
El proyecto busca además impulsar la innovación tecnológica y elevar la competitividad de la industria naval peruana.
En la ceremonia también participan el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; así como autoridades civiles y militares, representantes del sector Defensa y personal de SIMA Perú.
No dejes de leer:
- Ministro de Cultura respalda derogar ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú
- Alejandro Muñante y César Holguín cuestionan incremento de sueldos de trabajadores del Congreso
- Premier Luis Galarreta se presentará ante el pleno de Diputados este jueves 20 de agosto
- Galarreta solicitó a Cámara de Diputados acudir al pleno este 20 de agosto para exponer política general del Gobierno
- Cinco comisiones de la Cámara baja inician sus funciones
- Maraví dice que JP no “blindará” a Pérez Mallqui ante denuncias
- Fuerza Popular será mayoría en comisiones claves